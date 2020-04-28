شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء تحذر من العرقسوس: «يقلل فعالية بعض الأدوية» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، من خطورة تناول العرقسوس مع عدد من الأدوية .
وقالت إن العرقسوس يقلل من فعالية علاج ضغط الدم، ناصحة بعدم تناوله في هذه الحالة.
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