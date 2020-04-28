شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مصور يُبدع في توثيق تفاصيل الطبيعة الخلابة في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أجرى المصور السعودي المبدع فيصل الجريفاني لقاء تلفزيوني مع CNN بالعربية لتسليط الضوء على موهبته الفريدة.

وقال المصور فيصل الجريفاني إنه "عاشق للجمال بكل تفاصيله"، موضحًا أنه بدأ رحلته في عالم التصوير عبر توثيق ما يُحيط به في حياته اليومية عبر الكاميرا الخاصة بهاتفه النقال.

وتتنوع صور "الجريفاني" ما بين التضاريس الصخرية الجبلية، والمسطحات المائية التي تحتضن انعكاسات خلابة لما يحيط بها ، والتكوينات الصخرية الشامخة تتوسط أراضٍ قاحلة.

ولفت إلى ثراء الطبيعة في المملكة قائلاً إنها تتميز بـ"اختلاف وتنوع التضاريس ما يساعد المصورين على الإبداع والتنوع في التصوير".

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