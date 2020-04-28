شكرا لمتابعة خبر عن الخضيري: شرب الماء يساهم في إنقاص الوزن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الدكتور فهد الخضيري عالم أبحاث في المسرطنات، افضل طريقة لإنقاص الوزن في شهر رمضان الكريم.

وقال الدكتور : إذا كنت تود إنقاص وزنك فاحرص على شرب الماء، لأنه في كثير من الأحيان عندما تكون عطشان فإنك تحس بالجوع.

وأضاف : فإذا شربت الماء إستغنيت عن الطعام. أحد الدراسات أشارت أيضاً إلى أن شرب الماء يثبط ويقلل من هرمون الجوع Ghrelin .