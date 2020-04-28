شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة يكشف كيف يحضر لمؤتمره اليومي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح متحدث الصحة محمد العبدالعالي أنه هناك تفاعل كبير مع مؤتمرات الصحة اليومية، ولكن من ناحية التجاوب من عدمه فأن الأرقام نهاية اليوم أو الأسبوع توضح ذلك.

وقال في حديث للعربية إنه يحصل على كم كبير من المعلومات عن كورونا قبل مؤتمره نظرًا لمشاركته في العديد من الاجتماعات والمشاركات حول الفيروس.