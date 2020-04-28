شكرا لمتابعة خبر عن أهالي القطيف سيعودون إلى أعمالهم الصحية بالدمام غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى): تقرر أن يعود موظفي أهالي محافظة القطيف إلى أعمالهم الصحية بالقطاع الحكومي في الدمام. تقرر أن يعود موظفي أهالي محافظة القطيف إلى أعمالهم الصحية بالقطاع الحكومي في الدمام. وذكرت مصادر، أن الإدارات المعنية ستباشر عودة الموظفين من المناطق الخاضعة إلى الحظر بالقطيف للعمل في الدمام. كما ستتابع الإدارات المعنية، إصدار التصاريح اللازمة للتنقل خلال فترة منع التجول والبدء في أعمالهم من صباح الغد . ومن المقرر أن يتم الرفع بمباشرة الموظفين إلى الموارد البشرية؛ لاستكمال الإجراءات الإدارية والمالية.

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