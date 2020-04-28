شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مراحل تطور أسماء الأسبوع وصولًا إلى السبت والأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):سلط برنامج "مالك بالطويلة" المذاع على "إم بي سي 1" الضوء على أسماء الأيام في الماضي.
وقال الإعلامي مالك الروقي، إن الأسبوع لم لم يكن مقيم إلى 7 أيام، ولم تكن الأيام بأسمائها الحالية.
وأوضح أنه كل 3 أيام كان يُطلق عليها اسم مثل، غرة ، العشر، وهكذا، كاشفًا مراحل تطور أيام الأسبوع.
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