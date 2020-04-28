شكرا لمتابعة خبر عن عبدالعزيز الحصيني: هطول أمطار متفاوتة خلال الـ24 ساعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال "الحصيني" : " متوقع خلال 24 الساعة القادمة من ليلة الأربعاء وغداً الأربعاء أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من الشمالية والجوف وحائل والرياض والقصيم والشرقية والباحة وعسير ونجران ودول الخليج العربي مع نشاط للرياح قد ثير الأتربة إلا أن يصرفها الله " .