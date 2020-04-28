شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الأمطار الرعدية على 11 منطقة بالمملكة غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس غدًا الأربعاء، محذرة من استمرار هطول الأمطار. كشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس غدًا الأربعاء، محذرة من استمرار هطول الأمطار. وتوقعت الهيئة هطول الأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، القصيم ، الرياض ، الشرقية كذلك على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة قد تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة .

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