شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواطن يوزع خيار وكوسة وباذنجان بشكل مجاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طرح مواطن كميات كبيرة من الخضروات، ممثلة في كوسة وخيار وباذنجان، أمام من يحتاجه بشكل مجاني.

وأوضح الموطن، في مقطع فيديو، أن الخضار متاح أمام المساكين وكل من يحتاجه وظروفه لا تسمح بشرائه.

وأكد أن الراغبين في الاستفادة من هذه الخضروات الذهاب إليه، مشيرًا إلى أنه يستقبل الجميع حتى الساعة الخامسة مساءً.