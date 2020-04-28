شكرا لمتابعة خبر عن «المصلح» يوضح حكم من أفطر قبل المغرب بدقائق على أذان الجوال(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ خالد المصلح، حكم من أقبل على الإفطار اعتمادًا على أذان الجوال وذلك قبل آذان المغرب الرسمي بدقائق.

وقال "المصلح" في برنامج "يستفتونك" ردًا على استفسار أحد متابعية إنه لا يٌعتبر فاطرًا في هذه الحالة؛ لأن الفرق كان نص دقيقة وهذا فرق ليس كبير ووارد ؛ مؤكدًا أنه كان بالفعل غربت الشمس فليس مطالب بقضاء هذا اليوم بعد رمضان.