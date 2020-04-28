شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمين نجران: ليس للأمانة دور في مشروع الصرف الصحي ولم يؤخذ رأينا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):علّق المهندس حمد بن حسين عيبان، أمين نجران، على مشروع الصرف الصحي في وسط الوادي الذي يُهدد صحة الإنسان وبيئة نجران.
وقال أمين نجران : " الوضع هذا يخص وزارة البيئة والمياه والزراعة، وليس للأمانة أي اختصاص، ولم يؤخذ رأي الأمانة في هذا المشروع ولم تصدر الأمانة أي ترخيص " .
وأضاف: " وإخواننا في وزارة البيئة عاملين جميع الاحترازات " ، متابعًا: " الأمانة لم يكن لها أي دور في هذا " .
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