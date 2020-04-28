شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والدخل توضح المقصود بإصدار الشهادات بلا قيود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل المقصود بإصدار الشهادات بلا قيود. أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل المقصود بإصدار الشهادات بلا قيود. وقالت عبر حسابها على "تويتر" لخدمة العملاء، إن إصدار الشهادات بدون قيود يعني إصدار الشهادات لجميع المكلفين المسجلين حتى لو كانت هناك مبالغ مستحقة لدى الهيئة دون الإعفاء عن تقديم الإقرارات والسداد.

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