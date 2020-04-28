شكرا لمتابعة خبر عن الهيئة الملكية بالجبيل تحدد الاشتراطات لفتح المحلات التجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجبيل الصناعية (صدى):

حددت الهيئة الملكية بالجبيل عدداً من الإشتراطات والاحترازات للسماح بفتح المحلات التجارية بمدينة الجبيل الصناعية خلال فترة السماح والتي تبدأ يوم غدٍ، وتضمنت إغلاق كل أماكن الترفيه والتجمعات كمناطق الألعاب أوالعروض، وإزالة كل الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات، ووجود وحدات فحص طبي وتعقيم لقياس درجة الحرارة عند كافة المداخل طوال فترة العمل.

وأكدت على منع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة، وتوفير كمامات وقفازات للزوار بشكل كافي عند المداخل، ووجود أفراد أمن عند المداخل للتأكد من إلزام المرتادين بارتداء الكمامات، والالتزام بتعقيم كامل المنشأة كل 24 ساعة، ومنع دخول الأشخاص تحت سن 15 سنة، وتوفير عدد كافٍ من رجال الأمن وعمل جولات مستمرة للتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، ونشر لافتات توضيحية وإرشادية لضمان فهم الجميع للتدابير والإجراءات الاحترازية، إضافة إلى إغلاق المصاعد والاعتماد على الدرج إلا في الحالات الضرورية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن حيث يتم السماح بدخول شخصين فقط للمصعد .