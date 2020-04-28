شكرا لمتابعة خبر عن بعد تسجيلها لمواطن قادما من مكة أضم تسجل 3 إصابات أخرى قادمين من جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

أعلنت اليوم الثلاثاء محافظة أضم جنوبي منطقة مكة المكرمة ، تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس ‫ كورونا ‬ المستجد (كوفيد19) ليرتفع عدد مصابي الفيروس إلى 4 منذ بداية المرض.

وعلمت " صدى " من مصادرها أن الحالات الثلاث الأخيرة جميعها في العقد الرابع كانوا قادمين من محافظة جدة إلى قرية "الجويني" جنوب المحافظة .

وبعد مراجعتهم لمستشفى أضم العام ، وبعد أن رُفعت الفحوصات اتضح فيما بعد أنها إيجابية ، وتبين إصابتهم بفيروس " كورونا ، ويجري حصر المخالطين لهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

يذكر أن الحالات المسجلة اليوم للمصاب بفيروس كورونا قد رفعت عدد الحالات بالمحافظة إلى أربع إصابات ، حيث أعلن المستشفى تسجيل أول حالة إصابة الخميس ماقبل الماضي ، والتي كانت لمواطن ستيني قادماً من مكة .