شكرا لمتابعة خبر عن بعد تسجيلها لمواطن قادما من مكة أضم تسجل 3 إصابات أخرى قادمين من جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):أعلنت اليوم الثلاثاء محافظة أضم جنوبي منطقة مكة المكرمة ، تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) ليرتفع عدد مصابي الفيروس إلى 4 منذ بداية المرض.
وعلمت " صدى " من مصادرها أن الحالات الثلاث الأخيرة جميعها في العقد الرابع كانوا قادمين من محافظة جدة إلى قرية "الجويني" جنوب المحافظة .
وبعد مراجعتهم لمستشفى أضم العام ، وبعد أن رُفعت الفحوصات اتضح فيما بعد أنها إيجابية ، وتبين إصابتهم بفيروس " كورونا ، ويجري حصر المخالطين لهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
يذكر أن الحالات المسجلة اليوم للمصاب بفيروس كورونا قد رفعت عدد الحالات بالمحافظة إلى أربع إصابات ، حيث أعلن المستشفى تسجيل أول حالة إصابة الخميس ماقبل الماضي ، والتي كانت لمواطن ستيني قادماً من مكة .
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