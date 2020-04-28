شكرا لمتابعة خبر عن النمر: كلام المريض بعد العمليات الجراحية هلاوس لا قيمة لها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إن كل ما يقوله المريض بعد العمليات الجراحية أو العناية المركزة، مجرد هلوسة ومعلومات متقطعة متناثرة منها صحيح، ومنها مُخْتَلق. قال الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إن كل ما يقوله المريض بعد العمليات الجراحية أو العناية المركزة، مجرد هلوسة ومعلومات متقطعة متناثرة منها صحيح، ومنها مُخْتَلق. وأضاف، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن كلام المريض في هذه الحالة ليس لها قيمة لا شَرعَاً ولا عُرفَاً لإنتفاء العقل الذي هو مناط التكليف والمسؤولية.

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