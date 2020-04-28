شكرا لمتابعة خبر عن ولادة أول طفل من أم مصابة بـ كورونا في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

شهد مركز التجمع الصحي الأول بالعاصمة الرياض، ولادة أول طفل من أم مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الرياض.

وأكد الفريق الطبي أن الأم بحالة صحية جيدة وفي تحسن مستمر، كما أُخضع الطفل لعدد من الإجراءات الطبية الاحترازية، لضمان سلامته.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1266 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.