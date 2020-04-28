شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أحمد الذيابي: إعادة فتح المحلات التجارية سينعش الحركة الاقتصادية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أحمد الذيابي، عضو لجنة الموارد البشرية في غرفة الرياض، أثر إعادة فتح المحلات التجارية على الحركة الاقتصادية.

وأكد، في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، أن فترة الإغلاق التى تمت لما يقرب من 40 يوما أثر على كافة الأنشطة التجارية.

وأضاف أن إعادة فتح المحلات التجارية سيكون له أثر كبير في انتعاش الأسواق والماولات والحركة الاقتصادية بوجه عام.

وأكد أن جميع الأسوق أتخذت كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة والجهات المختصة لوقاية المستهلكين من فيروس كورونا.