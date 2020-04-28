شكرا لمتابعة خبر عن الملحقية العسكرية بأمريكا: جاري التنسيق لإجلاء منسوبي القوات المسلحة العالقين بالخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت الملحقية العسكرية التابعة للمملكة في أمريكا أوضاع منسوبي القوات المسلحة العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية. كشفت الملحقية العسكرية التابعة للمملكة في أمريكا أوضاع منسوبي القوات المسلحة العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية. وأكدت الملحقية أنه تم إيواء العالقين من منسوبي القوات المسلحة ممن أنهوا برامجهم التدريبية لحين تحديد موعد عودتهم إلى المملكة. وأكدت الملحقية أنها تواصل التنسيق مع سفارة المملكة في واشنطن حول خطة عودة العالقين، بجانب توفير كل يلزم لراحتهم وسلامتهم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملحقية العسكرية بأمريكا: جاري التنسيق لإجلاء منسوبي القوات المسلحة العالقين بالخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.