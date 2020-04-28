شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق مبادرة لدراسة أسباب تباين أعراض الإصابة بكورونا داخل المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اليوم، عن إطلاق مبادرة تستهدف دراسة العوامل الوراثية المسببة لتباين أعراض الإصابة بمرض كورونا المستجد داخل المملكة.

وأضافت المدينة أن المبادرة تسعى لفهم العوامل الجينية المؤدية إلى اختلاف شدة الإصابات بين المواطنين من خلال دراسة التسلسل الجيني لحاملي المرض، كما تفيد المبادرة في تحديد الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

يذكر أن المبادرة تتم بالشراكة مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ” وقاية ” .