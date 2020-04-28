شكرا لمتابعة خبر عن حذف مشهد امتداح الملك فهد من مسرحية «سيف العرب» يُثير الجدل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خالد الظفيري (صدى):

شهدت مسرحية سيف العرب الكويتية، موجة جدل كبيرة؛ إثر حذف مشهد منها يمتدح فيه الفنان الراحل حسين عبدالرضا الملك فهد بن عبدالعزيز "رحمه الله" .

وحذفت قناة mbc، المشهد من المسرحية التي تتحدث عن الغزو العراقي للكويت، وفيها يُشيد حسين عبدالرضا بجهود المملكة آنذاك.

وأعرب الجمهور، عن استغرابه من قيام الفناة باقتطاع المشهد، فيما تصدر وسم سيف_ لعرب قائمة الأكثر تداولًا في الكويت.

وأكد الدكتور بشار عبدالحسين عبدالرضا نجل الفنان حسين عبدالرضا/ أن الجهة سلمت قناة MBC العمل كامل دون حذف ويتم نشره وفق سياسات القناة ولكنه لايعلم سياسات قناة MBC في نشر العمل.