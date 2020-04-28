شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أجواء رمضانية يفتقدها أبطال الصحة في زمن كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تواصل الفرق الطبية ومنسوبي وزارة الصحة أعمالهم خلال شهر رمضان المبارك، في ظل جائحة كورونا.

وأوضح الدكتور على عبدالرحمن، طبيب مقيم، أنه يواصلون فحص المرضى، وعزل الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس.

وقال الدكتور سعد الحرقان، طبيب مقيم، أنهم كأطباء يشتقون لأجواء شهر رمضان، ومنها صلاة التراويح في المسجد.

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وأشار إلى أن كافة الأوضاع في المستشفى مستقرة، والفرق الطبية كاملة، والمرضي يتلقون العلاج اللازم لهم.

ونوه الأطباء والممرضين بأنهم يفتقدون الأجواء الرمضانية التى اعتادوا عليها كل عام، وأبرزها الإفطار مع العائلة والبقاء بالقرب منهم.