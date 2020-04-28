خطوات رفع المرفقات في حساب المواطن

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف برنامج حساب المواطن، خطوات رفع المرفقات في البوابة الإلكترونية للبرنامج، وشروط قبولها. كشف برنامج حساب المواطن، خطوات رفع المرفقات في البوابة الإلكترونية للبرنامج، وشروط قبولها. وقال البرنامج:" لإرفاق المرفقات بإمكانك التوجه إلى البوابة الالكترونية (تفاصيل الطلب-إدارة المرفقات) وإرفاق المستندات المطلوبة بالضغط على أيقونة "استعراض الملف". وأضاف: " ولإرفاق المستند لابد أن تكون بأحدى هذه الصيغ (jpg ، jpeg ، png ، bmp، pdf) وان يكون الحجم لا يتجاوز 2ميجابايت " .

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