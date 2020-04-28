بالفيديو.. «العبدالعالي» يكشف هوية «وفيات كورونا» الجديدة بالمملكة

كشف الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن هويات الوفيات الجديدة بفيروس كورونا والبالغ عددها 8 وفيات.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، أن الحالات الثمانية بينهم حالة لسعودي في جدة، وحالتين لسعوديتين في مكة المكرمة، و5 حالات لغير سعوديين في مكة وجدة، ومعظمهم كان يعاني من أمراض مزمنة .

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة والبالغ عددها 1266 اليوم الثلاثاء، في مناطق عدة.

وتصدرت مكة أعلى نسب الإصابة مكة بـ327حالة، كما جاءت باقي المدن المدينة 273، جدة 262، الرياض 171، الجبيل 58، الدمام 35، الطائف 32، تبوك 29، الزلفي 18، خليص 9، بريدة 8، الخبر 7، الهفوف 5، القطيف 4، راس تنورة 4، أضم 3.

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كما سجلت الجفر، المجاردة، ينبع، بيشة، الدرعية حالتي إصابة بكل منهم، وسجلت أبها، خميس مشيط، بقيق، الظهران، ظلم، صبيا، حفر الباطن، حائل، سكاكا، وداي الدواسر، ساجر حالة إصابة واحدة بكل منهم .

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم عن تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع إجمال الإصابات إلى 20077، وبلغ إجمال حالات التعافي 2784، فيما وصل إجمال عدد الوفيات 152.

جاء ذلك بحسب المعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

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