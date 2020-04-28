الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: أمطار رعدية على 6 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يشهد طقس الغد الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية»، ومرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة قد تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.

أوضافت الهيئة -عبر موقعها الإلكتروني- أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مرتين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

كما يشهد الخليج العربي، رياحًا سطحية جنوبية شرقية بسرعة 16 – 36 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه بين متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء في مختلف المناطق.

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