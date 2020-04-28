رسميًّا.. رفع إيقاف الإقراض للقروض العادية بمنطقة «الدرع العربي»

وزير البيئة: القرار سيدعم صغار المزارعين بالمملكة..
أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي اليوم الثلاثاء، صدور موافقة المقام السامي على رفع إيقاف الإقراض للقروض العادية في منطقة الدرع العربي التي تتوفر فيها المياه المتجددة.
أوضح الوزير -عبر حسابه بموقع «تويتر»- أن الإقراض سيدعم تنمية هذه المناطق زراعيًّا من خلال دعم قطاعات زراعية متنوعة، ويسهم في تعزيز الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها هذه المناطق.
كما أشار إلى أن الإقراض سيدعم صغار المزارعين بالمملكة، وخصوصًا منطقة جازان، لما تتمتع به من مقوّمات زراعية، ويكون عونًا لهم للعودة بقوة للاستثمار في المجال الزراعيّ، ليساعد ذلك على إعادة التنمية الريفية الزراعية المستدامة.
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