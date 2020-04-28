بالفيديو.. وزارة الصحة تحدد حالات استثنائية تضرّ مرتدي الكمامة

حددت وزارة الصحة الحالات التي لا يفيد معها استخدام الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور «محمد العبد العالي»، إنه في حالة خروج الشخص من المنزل (دون ضرورة)، ودون الالتزام بالحرص على وجود مسافة كافية بينه وبين الناس، وملامسة الأسطح بكثرة ووضع اليد بشكل متكرر على العين والأنف والفم والمصافحة، فلن تقيه الكمامة مع ارتكاب كل هذه المخالفات الصحية للضوابط المتعلقة بوضع الكمامة، مشيرًا إلى أن أنها عامل مساعد وليس العامل الوحيد للوقاية من الفيروس، والأهم تقليل الخروج غير الضروري من المنزل وتباع كافة التعليمات الصحية وليس بعضها.

إلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يعني ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 20077، وبلغ إجمالي حالات التعافي2784، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات 152.

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