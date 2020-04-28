الغذاء والدواء تحسم الجدل حول احتواء "الفيمتو" على مواد مسرطنة

فنّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، احتواء منتج «شراب الفيمتو» على ألوان صناعية تسبب السرطان ومكونات ضارة بالأطفال؛ وذلك لأن الألوان الصناعية لا يتم السماح باستخدامها في المنتجات الغذائية إلا بعد أن يتم تقييم سلامتها من قبل لجنة الخبراء المشتركة المنبثقة من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة.

وأضافت الهيئة (في بيان)، أنها تُقيِّم سلامة جميع المواد المضافة، ومنها الألوان الاصطناعية قبل السماح باستخدامها في المواد الغذائية، ويُسمح فقط باستخدام المواد المضافة الواردة في اللائحة الفنية السعودية، بشأن المواد المضافة، وجددت التأكيد على أن وضع حدود قصوى للمواد الملونة المضافة إلى الأغذية الهدف الأساسي منه هو للتأكد من أن الكميات المتناولة من المواد الملونة المضافة لا تزيد عن الجرعة المقبولة يوميًّا، والتي يمكن أن يتناولها الإنسان يوميًّا دون حدوث أي خطورة تذكر على صحته.

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