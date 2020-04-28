أوضحت أنها تباشر تقييم جميع المواد المضافة..
فنّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، احتواء منتج «شراب الفيمتو» على ألوان صناعية تسبب السرطان ومكونات ضارة بالأطفال؛ وذلك لأن الألوان الصناعية لا يتم السماح باستخدامها في المنتجات الغذائية إلا بعد أن يتم تقييم سلامتها من قبل لجنة الخبراء المشتركة المنبثقة من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة.
وأضافت الهيئة (في بيان)، أنها تُقيِّم سلامة جميع المواد المضافة، ومنها الألوان الاصطناعية قبل السماح باستخدامها في المواد الغذائية، ويُسمح فقط باستخدام المواد المضافة الواردة في اللائحة الفنية السعودية، بشأن المواد المضافة، وجددت التأكيد على أن وضع حدود قصوى للمواد الملونة المضافة إلى الأغذية الهدف الأساسي منه هو للتأكد من أن الكميات المتناولة من المواد الملونة المضافة لا تزيد عن الجرعة المقبولة يوميًّا، والتي يمكن أن يتناولها الإنسان يوميًّا دون حدوث أي خطورة تذكر على صحته.
اقرأ أيضًا
تسهيلات جديدة من «الغذاء والدواء» لمطوري ومصنعي الأجهزة والمنتجات الطبية
الغذاء والدواء: 10 تدابير منزلية للوقاية من آفات الصحة العامة
كانت هذه تفاصيل خبر الغذاء والدواء تحسم الجدل حول احتواء "الفيمتو" على مواد مسرطنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.