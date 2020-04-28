السعودية اليوم / الجهات الأمنية تواصل تطبيق أمر منع التجول بالجوف



سكاكا 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

تواصل القطاعات الأمنية بمنطقة الجوف حضورها ومتابعتها لتطبيق أمر منع التجول خلال ساعات سريانه، للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وفي إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس

وشهدت شوارع مدينة سكاكا تمركز الأجهزة الأمنية في الشوارع والتقاطعات والميادين والمداخل التي وثقتها كاميرا " واس " ، لتطبيق أمر منع التجول في ظل التزام الجميع من المواطنين والمقيمين لهذا التوجيه ، حيث شهدت الطرق الرئيسة والشوارع داخل الأحياء خلوها من الماره وحركة السيارات منذ بدء ساعات المنع في تمام الساعة 5 مساء وحتى الساعة 9 صباحاً ما يدلل على وعي المجتمع وتعاملهم مع تطبيق التعليمات وتعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى.

// انتهى //

19:41ت م

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سكاكا 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واستواصل القطاعات الأمنية بمنطقة الجوف حضورها ومتابعتها لتطبيق أمر منع التجول خلال ساعات سريانه، للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وفي إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا " كوفيد 19 ".وشهدت شوارع مدينة سكاكا تمركز الأجهزة الأمنية في الشوارع والتقاطعات والميادين والمداخل التي وثقتها كاميرا " واس " ، لتطبيق أمر منع التجول في ظل التزام الجميع من المواطنين والمقيمين لهذا التوجيه ، حيث شهدت الطرق الرئيسة والشوارع داخل الأحياء خلوها من الماره وحركة السيارات منذ بدء ساعات المنع في تمام الساعة 5 مساء وحتى الساعة 9 صباحاً ما يدلل على وعي المجتمع وتعاملهم مع تطبيق التعليمات وتعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى.// انتهى //19:41ت م0165

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