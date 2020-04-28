

الرباط 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

أعلنت المغرب تسجيل 132 إصابة اضافية بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية، ان عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 778, بعد تعافي 83 شخصاً اخرين، مشيرة إلى ان نسبة الحالات المستبعدة بعد الفحص المخبري بلغ 26778.

وأكدت الوزارة ان الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين بنسبة 25%، يليها مراكش ب 21 %، ثم فاس ودرعة.

// انتهى //

19:34ت م

0162



الرباط 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واسأعلنت المغرب تسجيل 132 إصابة اضافية بفيروس كورونا ، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 4252، فيما بلغ عدد الوفيات 165 بعد الإعلان عن تسجيل 3 وفيات اخرى.وقالت وزارة الصحة المغربية، ان عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 778, بعد تعافي 83 شخصاً اخرين، مشيرة إلى ان نسبة الحالات المستبعدة بعد الفحص المخبري بلغ 26778.وأكدت الوزارة ان الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين بنسبة 25%، يليها مراكش ب 21 %، ثم فاس ودرعة.// انتهى //19:34ت م0162

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المغرب تسجل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.