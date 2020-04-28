السعودية اليوم / إغلاق 3 منشآت غذائية في محافظة الجموم بمكة المكرمة



مكة المكرمة 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ( 3 ) منشآت غذائية لمخالفتها لاشتراطات الانشطة المستثناه وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فيروس

وتواصل الفِرَق الرقابية الميدانية في بلدية الجموم حالياً أعمالها في متابعة المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما جرى تطبق لائحة الجزاءات والغرامات على ( 4 ) منشآت لعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

// انتهى //

19:18ت م

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مكة المكرمة 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واسأغلقت أمانة العاصمة المقدسة ( 3 ) منشآت غذائية لمخالفتها لاشتراطات الانشطة المستثناه وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فيروس كورونا وتواصل الفِرَق الرقابية الميدانية في بلدية الجموم حالياً أعمالها في متابعة المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما جرى تطبق لائحة الجزاءات والغرامات على ( 4 ) منشآت لعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة.// انتهى //19:18ت م0157

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