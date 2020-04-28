السعودية اليوم / باكستان تعلن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 14079 حالة



إسلام آباد 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

أعلنت باكستان اليوم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس

وأوضح المركز وفقاً لآخر الإحصاءات أن 10545 حالة من بين المصابين لا تزال تخضع للحجر الصحي الإلزامي، فيما تماثلت للشفاء 3233 حالة.

وبيّن أنه من بين إجمالي الحالات التي ظهرت في باكستان توجد 5640 حالة في إقليم البنجاب، و4956 حالة في إقليم السند، و1984 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و853 حالة في إقليم بلوشستان، و320 حالة في إقليم جيلجت بلتستان، و65 حالة في إقليم كشمير الحرة، و261 حالة في العاصمة الاتحادية إسلام آباد.

// انتهى //

19:12ت م

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إسلام آباد 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واسأعلنت باكستان اليوم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 14079 حالة، مع ارتفاع حالات الوفاة إلى 301 حالة وفقاً لما أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات كورونا بوزارة الصحة الباكستانية.وأوضح المركز وفقاً لآخر الإحصاءات أن 10545 حالة من بين المصابين لا تزال تخضع للحجر الصحي الإلزامي، فيما تماثلت للشفاء 3233 حالة.وبيّن أنه من بين إجمالي الحالات التي ظهرت في باكستان توجد 5640 حالة في إقليم البنجاب، و4956 حالة في إقليم السند، و1984 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و853 حالة في إقليم بلوشستان، و320 حالة في إقليم جيلجت بلتستان، و65 حالة في إقليم كشمير الحرة، و261 حالة في العاصمة الاتحادية إسلام آباد.// انتهى //19:12ت م0149

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