السعودية اليوم / الصحة الجزائرية: 5 وفيات و132 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية



الجزائر 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

اعلنت اللجنة الجزائرية لرصد مستجدات وباء فيروس

واوضح الناطق باسم اللجنة جمال فورار، ان عدد الاصابات الاجمالي ارتفع إلى 3649 إصابة مؤكدة وذلك بعد تسجيل 132 حالة جديدة، لافتة النظر الى استقرار عدد الوفيات عند 5 وفيات، حيث ارتفع العدد الاجمالي للمرضى الذين قضوا بالوباء حتى اليوم إلى 437.

واشار فورار الى ان عدد الاشخاص الذين تعافوا من الوباء وغادروا المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية بلغ 93 حالة ليرتفع العدد الاجمالي للمتعافين الى 1651 شخصا.

// انتهى //

19:04ت م

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الجزائر 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واساعلنت اللجنة الجزائرية لرصد مستجدات وباء فيروس كورونا ، عن تسجيل 5 وفيات إضافية و132 إصابة مؤكدة جديدة خلال الـ24 ساعة الاخيرة.واوضح الناطق باسم اللجنة جمال فورار، ان عدد الاصابات الاجمالي ارتفع إلى 3649 إصابة مؤكدة وذلك بعد تسجيل 132 حالة جديدة، لافتة النظر الى استقرار عدد الوفيات عند 5 وفيات، حيث ارتفع العدد الاجمالي للمرضى الذين قضوا بالوباء حتى اليوم إلى 437.واشار فورار الى ان عدد الاشخاص الذين تعافوا من الوباء وغادروا المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية بلغ 93 حالة ليرتفع العدد الاجمالي للمتعافين الى 1651 شخصا.// انتهى //19:04ت م0145

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