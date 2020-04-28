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المملكة تبحث مع "مجموعة آسيا والمحيط الهادئ" جهود مواجهة "كورونا"

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شارك مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، الليلة الماضية، في الاجتماع الشهري لسفراء مجموعة آسيا والمحيط الهادئ (APG) في الأمم المتحدة، الذي عقد برئاسة المندوب الدائم لمملكة البحرين الشقيقة السفير جمال فارس الرويعي.

وجرى خلال الاجتماع بحث الجهود المشتركة في مكافحة جائحة كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) والدعم الدولي المقدم في سبيل ذلك.

وقدم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إحاطة لسفراء المجموعة الإقليمية حول خطته للاستجابة الإنسانية لجائحة كوفيد ١٩.

حضر الاجتماع رئيسة قسم الترشيحات بالوفد السكرتير أول سارة عاشور، ومدير مكتب معالي المندوب المملكة الدائم السكرتير أول حكمت السعيد.

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