شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تبحث مع "مجموعة آسيا والمحيط الهادئ" جهود مواجهة "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الاجتماع بحث الجهود المشتركة في مكافحة جائحة كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) والدعم الدولي المقدم في سبيل ذلك.
وقدم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إحاطة لسفراء المجموعة الإقليمية حول خطته للاستجابة الإنسانية لجائحة كوفيد ١٩.
حضر الاجتماع رئيسة قسم الترشيحات بالوفد السكرتير أول سارة عاشور، ومدير مكتب معالي المندوب المملكة الدائم السكرتير أول حكمت السعيد.
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