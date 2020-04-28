شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشرقية" تكشف حقيقة مقطع "حاوية النفايات الطبية" والان نبدء بالتفاصيل

استنكرت مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ما جاء فى المقطع المتداول عن حاوية المستلزمات الطبية وقالت أنها ليست مستلزمات جديدة وهى مواد تم استخدامها من قبل وليست ملوثة أو معدية .

وقالت فى بيان صدر عنها : إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه قيام أحد المواطنين بتصوير حاوية بجانب منزله فيها نفايات وصفها أنها من أحد الإدارات المساندة التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية.

فأنها تستنكر مثل هذا التصرف الخاطئ وتوضيح أنه تم الوقوف على مضمون المقطع، وبدايةً تشير إلى أن النفايات المشار إليها هي ليست مستلزمات جديده هي مواد تم استخدامها وقد استهلكت للغرض المخصص لها ، ويجدر التأكيد على أنها غير ملوثة وغير معدية .

ومع ذلك نؤكد أن رميها في المكان المعني مرفوض وأن هذا التصرف كان اجتهاداً فردياً خاطئاً وغير مسؤول من قبل عدد من عمال أحد الشركات المتعهدة بالنظافة مخالفين بذلك التعليمات الخاصة بالتعامل مع مثل هذه النفايات، وجرى التعامل معها حسب معايير السلامة ورفعها في حينه وتم التخلص منها بطريقة سليمه.

وبناءً عليه وجه مدير عام صحة الشرقية المتعهد بعقد النظافة للتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين حسب الأنظمة الجزائية ضماناً لعدم تكرار ذلك.