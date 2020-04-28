السودان تسجل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020-04-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم، عن تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19 “بالإضافة إلى 3 وفيات ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 318 حالة، متضمنة 25 وفاة، بحسب التقارير الوبائية.

وأشارت الوزارة إلى تماثل 10 حالات للشفاء ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 31، فيما يتلقى المرضى الرعاية الطبية اللازمة، مطالبة المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.

وسرعان ما انتشر الفيروس بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ومن الصين انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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