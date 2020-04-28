متحدث الصحة: الكمامة لا تعني مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية

2020-04-28

متابعات الخليج 365 - واس

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أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل (1266) حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) بالمملكة، منها (841) حالة من خلال المسح النشط، تمثل 66% من مجموع الحالات.

وأوضح الدكتور العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي اليوم أن الحالات الجديدة توزعت في عدد من المدن وهي: مكة المكرمة (327) حالة، والمدينة المنورة (273) حالة، وجدة (262) حالة، الرياض(171) حالة، والجبيل (58) حالة، والدمام (35) حالة، والطائف (32)حالة، وتبوك (29) حالة، والزلفي (18) حالة، وخليص (9) حالات، وبريدة(8)حالات، والخبر (7) حالات، والهفوف (5) حالات، والقطيف (4) حالات، ورأس تنورة (4) حالات، وأضم (3) حالات، وينبع حالتان، وبيشة حالتان، والمجاردة حالتان، والدرعية حالتان، والجفر حالتان، وحالة واحدة في كل من حفر الباطن، والظهران، وبقيق، وساجر ،وادي الدواسر، وحائل، وسكاكا، وظلم، وأبها، وخميس مشيط، وصبيا.

وأشار متحدث الصحة إلى أن نسبة السعوديين من الحالات المسجلة اليوم بلغت 23% في حين بلغت نسبة غير السعوديين 77%.

وبيّن أن إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة منذُ ظهور الفيروس بلغ (20077) حالة مؤكدة ، منها (17141) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 118حالة، والبقية حالاتها مطمئنة، بينما وصل عدد المتعافين إلى (2784) حالة بإضافة (253) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (152) حالة، بإضافة 8 حالات وفيات جديدة، وهي (3) حالات لسعوديين، واحدة لسعودي في جدة يبلغ من العمر 58 عاما، وسعوديتان في مكة المكرمة تبلغان من العمر 50 عاما، و (5) حالات لغير سعوديين في مكة المكرمة وجدة تتراوح أعمارهم بين 40 و 60 عاما ومعظمهم يعانون من أمراض مزمنة.

وعن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم أوضح متحدث الصحة أنها بلغت أكثر من (3000000) حالة، وتشافت أكثر من 896 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (211) ألف حالة.

وأشار العبدالعالي إلى أن المنظمات والمراكز الطبية العالمية والمراكز الوطنية لمكافحة الأمراض تؤكد على ضرورة تغطية الفم والأنف بشكل دائم في الأماكن التي تكثر فيها التجمعات والمخالطين للحفاظ على الصحة من انتقال العدوى وذلك بلبس الكمامة القماشية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الحالات في العالم سواءً من تظهر عليها الأعراض أو من تستلزم الرعاية الصحية أو من لم تظهر عليها الأعراض إلا بعد مدة.

ودعا متحدث الصحة لمتابعة المنصات الرسمية لوزارة الصحة بوسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على النصائح بكيفية لبس الكمامة القماشية واستخدامها الاستخدام الأمثل، لافتا النظر إلى أن الكمامة لا تعني مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية.

وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

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