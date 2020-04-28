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شكرا لقرائتكم البر الخيرية بجزر فرسان توفر 1360 سلة غذائية للمستفيدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
البر الخيرية بجزر فرسان توفر 1360 سلة غذائية للمستفيدين
منذ بداية شهر رمضان
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري
نفذت جمعية البر الخيرية بمحافظة جزر فرسان مع بداية شهر رمضان عددًا من المبادرات التي تتيح خدمة الجمعية في مساعدة الأسر المستفيدة من الجمعية حيث تم تأمين أكثر من 1360 سلة غذائية لجميع المستفيدين من الجمعية وعدد من الأجهزة الكهربائية وهي قيد الوصول لتوزع على المستفيدين بعد البحث الميداني، وذلك ضمن مشروعاتها وبرامجها التي تنفذها ضمن خطتها.
وأكد رئيس الجمعية الأستاذ سليمان محمد بلعوص أن الجمعية حريصة على مساعدة المستفيدين تماشيًا مع توجيهات الدولة أيدها الله وحرصت على بحث حالات المستفيدين.
وبفضل الله تعالى قامت الجمعية ومنذ بداية شهر رمضان بتوزيع 1360 سلة غذائية رمضانية، وإيصالها إلى منازل المستفيدين.
ومن ضمن أهم مشاريع الجمعية، تم توفير عدد من الأجهزة الكهربائية شملت 25 مكيفًا و 20 ثلاجة و 20 فرنًا و 20 غسالة توزع على المستفيدين حسب البحث عن حالة كل مستفيد، وقامت الجمعية بتوزيع عدد 35 ذبيحة شملت 210 أسَر مستفيدة من الجمعية.
وأضاف رئيس الجمعية بلعوص بأنه تم تجهيز برنامج كسوة العيد للأيتام، وبلغ عددهم 121 طفلًا على مستوى محافظة جزر فرسان وأن الاستعداد جارٍ لترتيب وتوزيع الزكاة وذلك عبر الحسابات البنكية للمستفيدين.
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