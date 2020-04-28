لهذه الأسباب.. لا بد من غسل الفواكه والخضار قبل تناولهما

2020-04-28

متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة

نصح استشاري التغذية الدكتور مأمون سعيد بضرورة غسل الفواكه والخضار قبل تناولهما، إذ إنه مع الانشغال وراء إعداد الإفطار والسحور قد تنشغل ربة البيت مما قد يؤدي إلى نسيان غسلهما.

وقال سعيد في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، إن أهمية غسل الفواكه والخضار تكمن في أن هذه المحاصيل تتعرض للتراب والغبار، والمبيدات الحشرية أو الأسمدة، وقد تتعرض للتلوث ببكتيريا ضارة تنتقل لها من خلال الأتربة، مثل البكتيريا الإشريكية القولونية، أو تلوثها ببعض الطفيليات والديدان.

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ولفت إلى إن البعض يلجأ إلى غسل الفواكه والخضار بوضعهما تحت الصنبور وهذا خطأ لأن ذلك يؤدي إلى إهدار الماء وعدم تنظيفهما كما ينبغي، كما قد يؤدي ذلك إلى انتشار البكتيريا في الجوانب المحيطة، والأفضل وضعهما في إناء كبير وفركهما جيدًا فالبعض تلتصق فيه الأتربة الصغيرة التي لا تُرى بالعين، ويمكن استخدام الفرشاة المخصصة في بعض الخضار مثل البطاطا والجزر.

وحول أهمية استخدام الخل في نقع وغسل الفواكه والخضار قبل تناولهما قال، هناك بعض الأسر تفعل ذلك من باب التأكد من إزالة كل الأوساخ والقضاء على الفيروسات والبكتيريا والحشرات الصغيرة التي لا تُرى بالعين إن وجدت، ولكن لا أرى أي ضرورة لذلك إذ يكفي غسلهما بالماء جيدًا.

وشدد على ضرورة توجيه الأطفال بعدم تناول الفواكه دون غسلها، فبعض الأطفال للأسف يتناولون التفاح أو العنب أو الكمثرى دون غسلها جيدًا وهذا قد -لا سمح الله- يسبب التعرض للتسمم الغذائي أو الإسهال أو الالتهاب المعوي.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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