محمد بن مسعود - الدمام - "فيليب" دعا إلى تخفيف الإغلاق تدريجياً طالب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الثلاثاء، الفرنسيين بالتعايش مع فيروس "كورونا" المستجد وحماية أنفسهم. وذكر " فيليب" أمام البرلمان أن إجراءات العزل العام التي اتخذت لوقف تفشي "كورونا" أنقذت حياة 62 ألف شخص في غضون شهر، لكن الاستمرار في فرض هذه القيود يعني المخاطرة بانهيار الاقتصاد، وفقا لـ"رويترز". وأضاف أن الوقت قد حان لشرح كيف سيتم تخفيف الإغلاق تدريجياً. فيروس كورونا الجديد رئيس الوزراء الفرنسي يطالب مواطنيه بالتعايش مع "كورونا" حتى لا ينهار الاقتصاد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-28 طالب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الثلاثاء، الفرنسيين بالتعايش مع فيروس "كورونا" المستجد وحماية أنفسهم. وذكر " فيليب" أمام البرلمان أن إجراءات العزل العام التي اتخذت لوقف تفشي "كورونا" أنقذت حياة 62 ألف شخص في غضون شهر، لكن الاستمرار في فرض هذه القيود يعني المخاطرة بانهيار الاقتصاد، وفقا لـ"رويترز". Advertisements وأضاف أن الوقت قد حان لشرح كيف سيتم تخفيف الإغلاق تدريجياً. 28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 05:50 PM "فيليب" دعا إلى تخفيف الإغلاق تدريجياً "فيليب" دعا إلى تخفيف الإغلاق تدريجياً طالب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الثلاثاء، الفرنسيين بالتعايش مع فيروس "كورونا" المستجد وحماية أنفسهم. وذكر " فيليب" أمام البرلمان أن إجراءات العزل العام التي اتخذت لوقف تفشي "كورونا" أنقذت حياة 62 ألف شخص في غضون شهر، لكن الاستمرار في فرض هذه القيود يعني المخاطرة بانهيار الاقتصاد، وفقا لـ"رويترز". وأضاف أن الوقت قد حان لشرح كيف سيتم تخفيف الإغلاق تدريجياً. ، رئيس الوزراء الفرنسي يطالب مواطنيه بالتعايش مع "كورونا" حتى لا ينهار الاقتصاد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الفرنسي يطالب مواطنيه بالتعايش مع "كورونا" حتى لا ينهار الاقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.