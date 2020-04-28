، بينها دولتان عربيتان.. الأمم المتحدة تحذر: "كورونا" يهدد الأمن الغذائي لـ9 دول إفريقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس سيرفع عدد المحتاجين للطعام إلى 43 مليوناً

حذّرت الأمم المتحدة من أن تفشي "كوفيد-19"، يهدد بإلحاق أضرار واسعة بدول شرق إفريقيا، حيث قد يزداد انعدام الأمن الغذائي بأكثر من الضعف في غضون ثلاثة أشهر فقط، حسب ما أفادت "فرانس 24" اليوم الثلاثاء.

وبيّنت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إليزابيث بيرز، أن تقديرات الهيئة الأممية تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين يفتقرون للأمن الغذائي في المنطقة سيرتفع على الأرجح إلى 34 أو حتى 43 مليوناً في الأشهر الثلاثة المقبلة؛ جرّاء التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لـ"كوفيد-19".

وأضافت أنه في أسوأ الحالات سيزداد انعدام الأمن الغذائي بأكثر من الضعف، وأن نحو نصف عدد الأشخاص البالغ 43 مليوناً الذين أشارت إليهم التوقعات سيعانون من انعدام حاد للأمن الغذائي.

وأشارت إلى أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج بشكل عاجل إلى أكثر من 500 مليون دولار خلال ثلاثة إلى ستة أشهر مقبلة؛ لتكثيف عملياته في القرن الإفريقي وشرق إفريقيا.

ويقدّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بأن نحو 20 مليون شخص يفتقرون حالياً إلى إمدادات غذائية آمنة، ويتوزّع هؤلاء على تسع دول في المنطقة هي: بوروندي، وجيبوتي، وإثيوبيا، وإريتريا، وكينيا، ورواندا، والصومال، وأوغندا.

وسجّلت هذه الدول عدداً قليلاً من الإصابات (بالمئات أو العشرات) بـ"كوفيد-19" مقارنة بباقي أنحاء العالم، لكن نظراً لاقتصاداتها الهشة بمعظمها وبنيتها التحتية الصحية الضعيفة، تعد هذه الدول أكثر عرضة لتداعيات الأزمة المتفاقمة.

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