محمد بن مسعود - الدمام - قال: الدولة نجحت في حشد قدرات الصناعة الوطنية في ظروف جائحة كورونا أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الدولة نجحت في حشد قدرات الصناعة الوطنية، في ظروف جائحة كورونا. وقال بوتين، خلال اجتماع حول مواجهة تفشّي فيروس كورونا عقده، اليوم الثلاثاء: إن روسيا نجحت في إطلاق تصنيع عدد من الأدوية الضرورية لمعالجة المصابين بعدوى "كوفيد-19"، منذ بداية الجائحة.روسيا فيروس كورونا الجديد 28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 06:24 PM Advertisements قال: الدولة نجحت في حشد قدرات الصناعة الوطنية في ظروف جائحة كورونا روسيا تعلن تمديد العزل العام حتى 11 مايو.. وبوتين: مستعدّون لأي تطور روسيا تعلن تمديد العزل العام حتى 11 مايو.. وبوتين: مستعدّون لأي تطور أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الدولة نجحت في حشد قدرات الصناعة الوطنية، في ظروف جائحة كورونا. وقال بوتين، خلال اجتماع حول مواجهة تفشّي فيروس كورونا عقده، اليوم الثلاثاء: إن روسيا نجحت في إطلاق تصنيع عدد من الأدوية الضرورية لمعالجة المصابين بعدوى "كوفيد-19"، منذ بداية الجائحة. الكلمات المفتاحية ، روسيا تعلن تمديد العزل العام حتى 11 مايو.. وبوتين: مستعدّون لأي تطور ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تعلن تمديد العزل العام حتى 11 مايو.. وبوتين: مستعدّون لأي تطور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.