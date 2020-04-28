“الخطوط السعودية”: تكشف عن صحة لعودة الرحلات الداخلية … التفاصيل

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نفت مصادر بالخطوط الجوية العربية السعودية عودة الرحلات الداخلية أو السماح بالحجوزات الداخلية اعتبارًا من أول يونيو القادم .

وكانت تداولت أنباء عن عودة العمل بالرحلات الداخلية اعتبارًا من أول شهر يونيو 2020، وهو ما تم نفيه.





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