تبيَّن مرور الشحنة بدول الجوار..

أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، تهريب قرص «إمفيتامين»، وألقت القبض على المتهمين بتهريبها؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأنهم. وقال الـمتحـدث الـرسـمي لـلمديـرية، إن الجهات المختصة بها تمكّنت أثناء متابعة المخططات الإجرامية الـتـي تـسـتـهـدف المـملكة بالمواد المخدرة، من كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقـراص الإمفـيتامين المخدر إلى المملكة، بعد تمريرها عبر عدد من دول الجوار. مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، وإحباط محاولة التهريب، وضبط المواد المخدرة المكونة من (19,264,000) قرص إمفيتامين تم إخفاؤها في عبوات عشبة (المتة)، والقبض على الأربعة متهمين المتورطين فـي استقبالها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. Advertisements اقرأ أيضا إحباط تهريب أكثر من 3 ملايين قرص «كبتاجون» مخبأة داخل شحنة خضراوات مكافحة المخدرات: تناول «الكبتاجون» يتسبب في أمراض خطيرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «المكافحة» تحبط محاولة تهريب 19 مليون قرص «إمفيتامين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.