بالصور.. البلديات تواصل تعقيم المحال التجارية «لضمان سلامة الغذاء»

ضمن إجراءات الوقاية من كورونا..

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، استمرار عمليات التطهير والتعقيم للمحال التجارية، ضمن التدابير الاحترازية بشأن فيروس كورونا. وأضافت «الشؤون البلدية» عبر «تويتر»، أنه استشعارًا بدورها كخط دفاع أول للوقاية؛ تتواصل أعمال الإصحاح البيئي المكثفة التي تقوم بها الأمانات والبلديات، عبر تطهير وتعقيم المحلات التجارية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19)، وحرصًا على سلامة الغذاء. اقرأ أيضًا : وزارة البلديات: بدء خدمة تصاريح التنقل للأنشطة المستثناة خلال منع التجول

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