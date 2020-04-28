بالأرقام.. خريطة الإصابات الجديدة بكورونا في مناطق المملكة

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة والبالغ عددها 1266 اليوم الثلاثاء، في مناطق عدة، وتصدرت مكة أعلى نسب الإصابة مكة بـ327 حالة، ثم المدينة 273، جدة 262، الرياض 171، الجبيل 58، الدمام 35، الطائف 32، تبوك 29، الزلفي 18، خليص 9، بريدة 8، الخبر 7، الهفوف 5، القطيف 4، رأس تنورة 4، أضم 3.

كما سجلت الجفر، المجاردة، ينبع، بيشة، الدرعية حالتي إصابة بكل منهم، وسجلت أبها، خميس مشيط، بقيق، الظهران، ظلم، صبيا، حفر الباطن، حائل، سكاكا، وداي الدواسر، ساجر حالة إصابة واحدة بكل منهم.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 20077، وبلغ إجمالي حالات التعافي 2784، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات 152.

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جاء ذلك بحسب المعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

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