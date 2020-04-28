أخبار السعودية اليوم.. جامعة حائل تنتج أقنعة طبّية عبر طابعات ثلاثية الأبعاد و«حساب المواطن» يوضح كيفية وشروط رفع المرفقات

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية أبرز الأخبار في المملكة منها، أن جامعة حائل أنتجت من خلال مركز إنتاج البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية إحدى مبادرات "واحة الإبداع"، نوعين من الأقنعة الطبّية عبر طابعات ثلاثية الأبعاد ضمن خطة التحول الوطني 2020 للوقاية من فيروس كورونا المستجد..

بالصور.. أمانة الطائف تزيل ٤ آلاف مشوه بصري من ١٢٠ موقعًا

تمكنت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة ووحدة تحسين المشهد الحضري من إنجاز أكثر من ٤٠٠٠ مهمة إزالة للمشوهات البصرية وتحسين المظهر العام وعملت الفرق الميدانية على رصد المواقع التي تحتاج إلى تحسين وتطوير والعمل على وضع آلية لمعالجة أوجه التشوه البصري بها.

بالفيديو.. مواطن يتعرض للنشل بمشرط بنهار رمضان

حصلت «عاجل» على مقطع فيديو للحظة تعرض مواطن للنشل في نهار رمضان، عن طريق شق جيبه بمشرط من قبل اللص الذي سرق محفظة الأول، ولاذ بالفرار من موقع الحادث.

تسجيل 250 ألف مسكن بديل للعمالة إلكترونيًّا وعقوبات تنتظر مخالفي الاشتراطات

أعلنت لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية، برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، تسجيل أكثر من 250 ألف مسكن عبر البوابة الإلكترونية للسكن البديل للعمالة، ومباشرة البلاغات حول مساكن العمالة عبر خدمة 940.

بالفيديو والصور.. جامعة حائل تنتج أقنعة طبّية عبر طابعات ثلاثية الأبعاد

أنتجت جامعة حائل من خلال مركز إنتاج البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية إحدى مبادرات "واحة الإبداع"، نوعين من الأقنعة الطبّية عبر طابعات ثلاثية الأبعاد ضمن خطة التحول الوطني 2020 للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

بالصور.. صحة الطائف تنفذ دورة تدريبية حول أخذ عينات فيروس كورونا

نفذت الشؤون الصحية بالطائف وبالتعاون مع مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، دورة تدريبية حول طريقه أخذ العينات للمرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

بالصور.. النيران تلتهم شاشة سوق الخضار المركزي بسكاكا

اشتعلت النيران في الشاشة العملاقة وسط سوق الخضار والفاكهة المركزي بسكاكا، التي تم تدشينها منذ أقل من شهر، وتمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا من إخماد الحريق.

السبت.. جامعة طيبة تطلق عيادات طبية افتراضية خلال رمضان

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، إطلاق العيادات الطبية الافتراضية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، مستهدفة كل شرائح المجتمع.

«كاكست» و«وقاية» يدرسان العوامل الجينية المؤدية إلى اختلاف شدة الإصابات بكورونا بين السعوديين

أطلقت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، بالشراكة مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)، مبادرة لدراسة وتحديد العوامل الوراثية المسببة لتباين أعراض الإصابة بمرض كورونا المستجد عند أفراد المجتمع السعودي، ضمن الجهود الوطنية الساعية لمواجهة هذه الجائحة العالمية.

«حساب المواطن» يوضح كيفية وشروط رفع المرفقات

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أوضح برنامج حساب المواطن، كيفية رفع المرفقات والشروط الواجب توافرها في المرفقات حتى يتم قبولها.

بالصور.. جوازات جازان تشارك القطاعات الأمنية بتطبيق منع التجول

تشارك إدارة الجوازات بمنطقة جازان ضمن القطاعات الأمنية المساندة بتطبيق تعليمات أمر منع التجول في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

أمانة الشرقية تنقل سوق الخضار المؤقت بالدمام إلى موقع جديد

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، نقل سوق الخضار المؤقت بمجمع النخيل مول بالدمام، إلى موقعه الجديد بدءًا من غد الأربعاء.

بالصور.. تطبيق «التباعد الاجتماعي» بين المصلين في الحرمين الشريفين

طبقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الإجراءات الاحترازية في التباعد بين صفوف المصلين؛ لمنع تفشي فيروس كورونا.

بالصور.. الملحقية العسكرية بواشنطن تتابع عودة العالقين من منسوبي القوات المسلحة

قامت الملحقية العسكرية في واشنطن وأوتاوا، وبالتنسيق مع المعنيين بالسفارة، بإيواء العالقين من منسوبي القوات المسلحة ممن أنهوا برامجهم التدريبية وذلك بالعاصمة واشنطن، لحين موعد رحلات مغادرتهم للوطن، ضمن رحلات الإجلاء التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

«أمانة المدينة» تعتمد عشرات الرخص والقرارات لخدمة المواطنين عن بعد

أنجزت أمانة منطقة المدينة المنورة أكثر من رخصة وقرار خلال أسبوع لمختلف الأنشطة على مستوى الأمانة والبلديات؛ وذلك ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين عن بعد.

أمطار رعدية ورياح نشطة بمناطق المملكة.. الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

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