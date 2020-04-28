أكد أنها عملية مأمونة
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، لـ«عاجل»، اليوم الثلاثاء، أن أخذ بلازما الدم من الشخص المتعافي من فيروس كورونا؛ لا يؤثر على مناعة الشخص.
جاء ذلك ردًا على سؤال من مراسل «عاجل»، خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بمستجدات كورونا في المملكة.
وأضاف العبد العالي، أن التبرع بالدم أو مكوناته عملية مأمونة جدًا، لا تؤثر على صحة المتبرعين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. متحدث الصحة لـ«عاجل»: أخذ بلازما الدم لا يؤثر على المناعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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