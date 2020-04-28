الصحة: تسجيل 1266 إصابة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يعني ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 20077 .

وبلغ إجمالي حالات التعافي2784 ، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات 152.

بحسب المعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.