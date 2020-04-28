البنك العربي الوطني ينفي مزاعم تعرض مواطن لخسائر بقيمة 10 مليارات ريال

نفى البنك العربي الوطني، اليوم الثلاثاء، المزاعم التي ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي، عن تعرض مواطن لخسائر بمبلغ 10 مليارات ريال.

وأوضح البنك في بيان له نشر عبر موقع تداول، أنه لم يجر أي معاملات مع المذكور، وأن المذكور سبق أن أقام ثلاث دعاوى ضد البنك.

وأضاف أن الدعوى الأولى كانت لدى ديوان المظالم، وصدر في تلك الدعوى حكم نهائي بتاريخ 4/9/1427هـ لصالح البنك، والدعوى الثانية كانت لدى المحكمة الكبرى بالدمام، وصدر فيها حكم نهائي بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه بتاريخ 20/3/1427هـ.

أما الدعوى الثالثة فكانت لدى المحكمة العامة بالرياض والتي صدر فيها حكم نهائي بعدم جواز النظر وذلك بتاريخ 14/6/1433هـ.

وأكد البنك العربي الوطني، أنه لا يوجد أي حكم صادر ضده لصالح المذكور، وكذلك لا توجد في الوقت الراهن أي دعوى مقامة من المذكور ضد البنك.

Advertisements

وأشار البنك إلى أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة كافة الأطراف التي قامت بنشر مثل هذا الخبر بكافة الوسائل.

اقرأ أيضًا:

هبوط أرباح العربي الوطني 24% في عام 2019

البنك العربي يوصي بتوزيع 750 مليون ريال عن النصف الثاني لـ2019