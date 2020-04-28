صـرح الـمتحـدث الـرسـمي لـلمديـرية الـعامة لمكافحة المخدرات بأن الجهات المختصة بالمديرية ، وهي تتابع المخططات الإجرامية الـتـي تـستهدف المـملكة بالمواد المخدرة، تمكنت من كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمـفـيتـامـين الـمخدر إلى الـمملكة بعد تمريرها عبر عدد من دول الـجـوار حـيث تـم عـلى الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، وتم إحباط محاولة التهريب، وضبط المواد المخدرة المكونة من 19,264,000 قرص أمفيتامين تم إخفاؤها في عبوات عشبة (المتة)، كما تم القبض على المتورطين فـي استقبالها، وعددهم (4) متهمين ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.



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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-القبض على 4 متهمين حالوا تهريب 19 مليون قرص أمفيتامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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